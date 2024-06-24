أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 24-6-2024.. حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 24-6-2024 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنت عنه رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بحشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

وزيرة التعاون الدولى تُعلن حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة وتحفيز سياسات الإصلاح

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وصول جثمان رجل الأعمال المصرى عنان الجلالي من الدنمارك اليوم والجنازة غدا

يصل جثمان عنان الجلالي رجل الأعمال المصرى مؤسس هلنان لإدارة الفنادق العالمية من الدنمارك إلى مطار القاهرة، مساء اليوم 9:15 مساء من كوبنهاجن والجنازة غدا بمسجد المشير طنطاوي.

الذهب يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع وعيار 18 يسجل 2700 جنيه للجرام



استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بزيادة 10جنيهات.

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكترونى لوظائف باحث بيئى

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

البترول البحرية تنهى تنفيذ أعمال مشروع رأس العش لتوصيل ونقل الخام بالحقول الجنوبية



أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول المصري إنهاء الأعمال البحرية بمشروع تنمية الحقول الجنوبية (المرحلة الأولى ) لشركة بترول خليج السويس (جابكو) بمنطقة رأس العش.

تصديرى الصناعات الغذائية: 22% زيادة بالصادرات الغذائية لأمريكا بالربع الأول من 2024

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع إلي السوق الأمريكي بنسبة 22% لتسجل 67 مليون دولار في الربع الأول من 2024 مقابل 54.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، حيث يعد سوق المتحدة الامريكية من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بما يعادل 4% من إجمالي الصادرات.