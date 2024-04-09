Publicis Media تقدم أكثر من 800 وجبة إفطار بالتعاون مع POD

فى مبادرة أطلقتها شركة Publicis Media للدعاية والإعلان لإطعام 800 صائم تحت رعاية مؤسسة فرحة للسنة الثالثة، حيث بدأت مؤسسة فرحة في تنظيم الإطعام السنوي برمضان عام ،2021 ومنها بدأت المدارس والشركات تنضم للمشاركة والتبرعات المستمرة.

وعلى رأس الشركات التي حرصت على المشاركة في المبادرة السنوية شركة Publicis Media.

وممن ساهم في دعم و نجاح هذا الاطعام كان تواجد فريق شركة POD و شركة Aleph، حيث كان تعاونهم سبب رئيسى في جمع هذا العدد من التبرعات والوجبات.

توجهت مؤسسة فرحة بتوزيع الوجبات على طلاب الأزهر والأسر فى روض الفرج ومنشية ناصر والدويقة.















