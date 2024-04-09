اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل صحة سوهاج يحيل مدير إدارة المعامل بالمديرية للتحقيق (تفاصيل)

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 01:58 م
وكيل صحة سوهاج يحيل مدير إدارة المعامل بالمديرية للتحقيق (تفاصيل) جولة وكيل وزارة الصحة بمستشفى جهينة المركزى
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور عمرو عبدالفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، سير العمل بمستشفى جهينة المركزي لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفي والاطمئنان إلي تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية النوبتجية الليلية.

وأحال "محروس" مدير إدارة المعامل بالمديرية لعدم المتابعة وكذلك أحال مسئول المعمل ومسئول بنك الدم و دد من الفنيين بالمعمل للتحقيق لتدني الخدمة.

وتفقد وكيل صحة سوهاج أقسام الإستقبال والطؤاري والأشعة والمعامل والصيدلية والحضانات والقسم الداخلي، مشيداً بالعمل بوحدة الحضانات والصيدلية وتواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها.

وخلال الزيارة تم توجيه الإدارة العامة للطب العلاجي بوضع خطة تشغيل لوحدة العناية المركزة بالمستشفي وحرص وكيل صحة سوهاج علي تهنئة الفريق الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك وحثهم علي بذل مزيد من الجهد لخدمة أهالينا من المرضي.

جاءت الجولة تزامناً مع رفع درجة الإستعداد القصوي بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.







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