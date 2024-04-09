وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد ساحات عيد الفطر ويعقد اجتماعا طارئا

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، مديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لمتابعة عمل غرف عمليات الإدارات الفرعية والوقوف على آخر التطورات والتجهيزات.

وخلال الاجتماع أكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن عمل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية مستمر حتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد، ووجه الإدارات بضرورة استمرار المتابعة على أرض الواقع وحتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد.

على صعيد آخر قام وكيل الوزارة الليلة بجولات مرورية موسعة شملت عددا من مساجد الادارات الفرعية ابتدأها عقب صلاة المغرب وتستمرت حتى صلاة الفجر لمتابعة استعدادت المسجد وتهيأتها استعدادا لإقامة شعائر عيد الفطر المبارك.

وأكد أن حالة النفير العام هذه مستمرة حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن المسجد قد تزينت واتخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد.

وأشاد الجمهور ورواد المساجد بالمحافظة بالجهد المبذول بالمساجد بدأ من تهيأتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للاذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها في هذا الشهر الذي جعلنا نستشعر بأن رمضان بالإسكندرية هذا العام في أبهى صوره.



