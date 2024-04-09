وفد من كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الفطر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قدم وفد من كاتدرائية السمائيين التهنئة للواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء وشعب جنوب سيناء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأثناء استقباله للوفد الكنسى قدم محافظ جنوب سيناء شكره لزيارة وفد كاتدرائية السمائيين الارثوذكس بشرم الشيخ التي تؤكد علي روح المحبة والتسامح والتعاون البناء المثمر بين المحافظة والكاتدرائية، وقال المحافظ ان أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والبناء تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات الشعب المصري.

وأبلغ الوفد تهنئة الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية للمحافظ وشعب جنوب سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك كما أكدوا علي حرصهم على تبادل التهانى مع محافظ جنوب سيناء لتقديم التهنئة فى الأعياد والمناسبات المختلفة ، فى ظل أجواء من الأخوة والمحبة.



وفي سياق متصل هنأ الوفد محافظ جنوب سيناء لحصوله علي الجائزة الذهبية " رجل العام""AFASU" كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الاسيوي، مثمنين جهود المحافظ الدؤوبة للحصول علي تلك الجائزة التي سيكون لها مردود ايجابي دولي ويساعد في تنشيط السياحة بشرم الشيخ .

حضر اللقاء اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح

كما استقبل اللواء دكتورخالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفد الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ وقدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك الي محافظ جنوب سيناء وشعب المحافظة، تضمن الوفد الأب ارميا نشأت راعي كنيسة بازليك سيدة السلام الكاثوليك بشرم الشيخ، والدكتور ميشيل عبد الملك، رجل أعمال بشرم الشيخ، ونادية فازانا مسؤولة الجالية الإيطالية ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ، ومريم فهمي مدرسة لغة انجليزية بالمدرسة اليابانية بشرم الشيخ.

وقدم محافظ جنوب سيناء شكره لزيارة وفد الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ التي تؤكد علي روح المحبة والتسامح ، وقال المحافظ ان أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والبناء تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وهنأ الوفد محافظ جنوب سيناء لحصوله علي الجائزة الذهبية " رجل العام "AFASU" كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الاسيوي، مثمنين جهود المحافظ الدؤوبة للحصول علي تلك الجائزة التي سيكون لها مردود ايجابي دولي ويساعد في تنشيط السياحة بشرم الشيخ .

حضر اللقاء اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح



محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من كاتدرائية السمائيين التهنئة



محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من كاتدرائية السمائيين التهنئة



محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من كاتدرائية السمائيين التهنئة