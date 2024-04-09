وزير الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة رسمية لكينيا

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ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن وزير الشئون الخارجية الجزائري أحمد عطاف بدأ اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون.

وأوضحت الوزارة - في بيان، أوردته الوكالة الجزائرية للأنباء - أن الزيارة تأتي في إطار السعي لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوطيد التشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية والدولية في ظل ما يجمع البلدين من التزام ثابت بأهداف ومقاصد الوحدة الإفريقية وبالعمل الإفريقي المشترك؛ لرفع التحديات التي تواجه دول وشعوب القارة.