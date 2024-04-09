هل تشعر بالنعاس طوال اليوم؟ أسباب يجب معرفتها أهمها تململ الساقين

كتبت إيناس البنا

النوم جزء لا يتجزأ من حياتنا، فعملية النوم أساسية وضرورية للحياة، يحتاج الإنسان البالغ في المتوسط إلى حوالي 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

من الناحية البيولوجية وفقا لموقع هيلث سايد، فإن النوم له أهمية حيوية، حيث يقوم الدماغ وأعضاء الجسم الأخرى بوظيفة الإصلاح أثناء النوم، وخلال مرحلة النوم يقوم الدماغ بتعزيز ذاكرتنا، ويتم تنشيط عمليات التعلم في دماغنا.

لكن هل تشعر بالنوم حتى بعد الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل؟ نعرض فيما يلى أسباب الشعور بذلك، يتم تعريف النعاس المفرط أثناء النهار على أنه "عدم القدرة على الحفاظ على اليقظة خلال فترات الاستيقاظ الرئيسية في اليوم، ولديك صعوبة في الاستيقاظ في الصباح، كما أن القيلولة لا تخفف من النعاس، قد تجد نفسك تغفو في أماكن لا يليق فيها هذا، مثل غرفة الانتظار، أو في الفصل، أو حتى خلف عجلة القيادة، إلى جانب الاضطرار إلى إرهاق نفسك خلال اليوم، قد يكون لديك أيضًا: تغير أو فقدان الشهية، مشكلة في التفكير أو الذاكرة، مشاعر التهيج أو القلق.

ما الذي يجعلك تشعر بالتعب والنعاس طوال اليوم؟

متلازمة تململ الساقين والنعاس

متلازمة تململ الساقين هي اضطراب يتميز بأحاسيس غير سارة في الساقين ورغبة قوية في تحريكهما، وقد يسبب أيضًا حركات متشنجة في الساق كل 20 إلى 30 ثانية طوال الليل، وقد تحدث الأعراض أو تزداد سوءًا أثناء الراحة أو النوم.

توقف التنفس أثناء النوم والنعاس المفرط

يحدث انقطاع التنفس أثناء النوم عندما ينهار مجرى الهواء العلوي لمدة 10 ثوانٍ على الأقل أثناء النوم، ويحدث ذلك مئات المرات كل ليلة، انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هو نتيجة لانسداد في مجرى الهواء، ويحدث انقطاع التنفس المركزي أثناء النوم عندما يفشل الدماغ في إرسال إشارات إلى العضلات التي تتحكم في التنفس.

الخدار والنعاس الشديد

الخدار هو اضطراب في النوم يسبب النعاس أثناء النهار وأعراض أخرى، بالإضافة إلى النعاس الذي لا يتحسن، قد يسبب الخدار لحظات قصيرة من النوم لا يمكن السيطرة عليها، أو "نوبات نوم" دون سابق إنذار.

الاكتئاب والنعاس الزائد

تعتبر مشاعر الحزن والقلق واليأس المستمرة من أعراض الاكتئاب، وتشمل الأعراض الأخرى مشاكل النسيان والتركيز، فضلا عن فقدان الطاقة، في كثير من الأحيان، الأنشطة التي كانت ممتعة في السابق لم تعد كذلك، قد تشمل الأعراض الجسدية للاكتئاب آلام الظهر أو اضطراب المعدة.