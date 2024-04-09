هدايا وكروت العيدية.. مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى الأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، الأفكار الشبابية الجديدة لتقديم هدايا العيد للأطفال في كروت معايدة بأشكال متنوعة.

ويقول أحمد حامد ابن الأقصر، إنهم كعادتهم في كل الأعياد والمناسبات المختلفة يقدمون الهدايا بأفكار مبتكرة للجمهور من أهالي الأقصر، حيث تشمل هدايا العيد بلالين ودباديب باحجام وأشكال متنوعة، وبوكس هدايا العيد الجديد لتقديم العيدية للأطفال والأسر والعائلات.

ويضيف أحمد حامد لليوم السابع، أن أفكار العيد الجديدة تشمل أيضاً كروت معايدة مقتبسة لعبارات تريندي من مسلسلات رمضان والمسرحيات التراثية لتكون هدية مختلفة في العيد.

فيما قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات إقبال كبير من أهالي الأقصر على شراء كحك وبسكويت وحلويات عيد الفطر المبارك في ليلة العيد.

ويقول محمود أبو عمار صاحب محل مخبوزات بالأقصر، أنهم يقدمون عروض أسعار في ليلة العيد ببيع كافة أنواع المخبوزات بسعر 120 جنيه للكيلو، حيث قاموا بتجهيز أكثر من 12 صنف من مخبوزات العيد لخدمة المواطنين وعرضها لهم قبل دخول موسم عيد الفطر المبارك.



بوكس هدايا وكروت العيدية



بوكس هدايا