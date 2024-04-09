ننشر موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

ننشر موعد صلاة العيد فى بمحافظة شمال سيناء الأربعاء 10 من شهر إبريل لعام 2024 ميلاديًّا، أول أيام شهر شوال لعام1454 هجريًّا، حيث يبحث كثير من المواطنين عن الموعد وتحين فى الساعة 5:47.



وكانت مديرية أوقاف شمال سيناء حددت 8 ساحات تقام فيها صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريه ـ 2024 م وهي ساحة النادي الرياضي بمدينة بئر العبد والخطيب الشيخ محمد عبدربه ، وساحة مركز شباب قرية الخربة بمركز بئر العبد والخطيب الشيخ إسلام إبراهيم، وساحة مركز شباب رمانة بقرية رمانة والخطيب الشيخ عبد الناصر خليل، وساحة أبى صقل بحى الضاحية بالعريش والخطيب الشيخ ابراهيم السيد، وساحة ذوي الهمم بالريسة بالعريش والخطيب الشيخ صلاح حسيني، والساحة الشعبية بشارع اسيوط بالعريش والخطيب الشيخ محمود على، والخير والبركة بالمساعيد بالعريش والخطيب الشيخ محمد عبدالله، ومركز شباب الكوثر بالشيخ زويد والخطيب الشيخ محمود فرحات.