مصرع طفل 6 سنوات في حريق بمنزله بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه على إثر تعرضة لحروق متفرقة بالجسم على إثر قيامه باللهو بقداحة وإشتعال النيران بمرتبة أسفنجية بشرفة الشقة وأمسكت النيران بملابسه مما نجم عنه إصابته ووفاته تم نقل الجثة لمستشفى جهينة المركزى وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لحريق بمنزله دائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بمرتبة أسفنجية بشرفة شقة بالطابق الرابع ملك المدعو محمود م ا 40 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة نجل مالك الشقة الطفل فارس م م ا6 سنوات إثر إصابته " حروق متفرقه بالجسم " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي حميات جهينة.

وانحصرت التلفيات في إحتراق مرتبة أسفنجية وبسؤال والده مالك الشقة المذكورووالدته ساره ا ع ع 33 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الشقة بمضمون ما سبق وأضافا بأنه أثناء لهو نجلهما المذكور بقداحة إشتعلت النيران بمرتبة أسفنجية بشرفة الشقة وأمسكت النيران بملابسه مما نجم عنه إصابته ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية بسبب الحروق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.