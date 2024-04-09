مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في أطفيح، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي في أطفيح، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة انفجار إطارها، ما أدى لمصرع شخص، وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ونقل جثة المتوفي إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

