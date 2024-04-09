اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 01:39 م
مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في أطفيح، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.


وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي في أطفيح، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة انفجار إطارها، ما أدى لمصرع شخص، وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال.


وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ونقل جثة المتوفي إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
 







انقلاب سيارة

حادث مروري

الطريق الصحراوي

اطفيح




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة