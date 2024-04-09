مسؤلون بوزارة الصحة يتفقدون موقع إنشاء مستشفى أورام طنطا

كتب وليد عبد السلام

تفقد مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، رافقهم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، موقع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والإطلاع على معدلات الإنجاز.

يأتي ذلك ضمن برنامج جولة مسؤلى وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى أورام طنطا الجديد يستهدف خدمة حوالي ٢٠ ألف مريض جديد سنويا، وأكثر من ٤٠٠ ألف متردد، لافتا إلى أن المركز القديم يستقبل حاليا 250,000 مريض سنويا لذا يهدف مركز الأورام الجديد بطنطا إلي استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الأورام غير الموجودة في المركز القديم مثل : (العلاج الاشعاعى – الطب النووي – الرنين المغناطيسي – زرع النخاع ) ليكون مركزاَ متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة، ليس فقط من داخل محافظة الغربية ولكن سيخدم مواطني محافظات كفر الشيخ والمنوفية والبحيرة.

وأضاف "عبد الغفار" أن المستشفى تقع على مساحة ٥٨٧٤ متر مربع، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بـ٢٤٤ سرير، ومزودة بصيدلية وعيادات خارجية وقسم استقبال وطوارئ وقسم للعلاج الإشعاعي والمسح الذري ووحدة أشعة وبنك دم ومعامل، وقسم للعلاج الكيميائي ووحدة مناظير، ووحدة رعاية مركزة ووحدة رعاية أطفال وسكن للأطباء وغرف عمليات.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تم استكمال جولتهم بمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والاطمئنان على معدلات الإنجاز، حيث بلغ حجم التنفيذ حوالى ٩٤٪؜ ومن المقرر أن يتم استلام المستشفى في ٣٠ مايو المقبل، موجها بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى المستشفى حتى يتسنى دخولها الخدمة في الوقت المحدد، موجها في هذا الإطار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى المنشاوي العام القديم تيسيرا على المواطنين في حصولهم على خدمة طبية ذات جودة عالية.

ولفت "عبد الغفار " إلى أنه تم التوجيه بمراجعة عقود الصيانة الخاصة بالمستشفى حتى يتسنى التأكد من انتظام أعمال النظافة ولاسيما الواجهات الزجاجية للمبنى، كما وجه بضرورة رصف حدود ومحيط المستشفى والاهتمام بالتنسيق الجمالي للموقع العام للمستشفى وخاصة مسارات دخول وخروج المرضى، كما وجه أن يتم التنسيق مع محافظة الغربية، للاستعانة بطلبة كلية التربية النوعية والفنون الجميلة لوضع لوحات ونقوش جدارية من أعمالهم على حوائط وجدران المستشفى بما يعطي تأثيرا إيجابيا في نفوس المرضى ومتلقي الخدمة.



ويذكر أن مستشفى طنطا العام الجديد تقع على مساحة ١٣١٠٠ متر مربع وتضم ٤ طوابق وتقدم خدمات الطوارئ والغسيل الكلوي والأشعة والعلاج الطبيعي والقسطرة القلبية والمناظير، وتضم حضانات وغرف رعاية مركزة وقسم للنساء والتوليد وسكن للأطباء والتمريض.