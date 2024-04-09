مدير مستشفى الفشن المركزى يكشف تفاصيل استقبال 3 جثامين فى حادث المعدية

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل مستشفى الفشن المركزى رصد خلاله استقبال المستشفى جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث سقوط ميكروباص داخل نهر النيل من أعلى معدية الفشن.

وكشف الدكتور جون حنا مدير مستشفى الفشن المركزى عن استقبال المستشفى 3 جثامين فى الحادث تم إيداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا اليوم، إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل خلال صعودها إلى معدية نيلية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل أثناء صعودها إلى متن معدية جنوب المحافظة.