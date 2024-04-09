مدير التأمين الصحى يوجه برفع حالة الطوارئ بمستشفى بنى سويف خلال أيام العيد

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية.

وأشار مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وغرف العمليات، وتدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كفة التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم.

ووجه مدير الفرع، الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير المستشفى، بقبول ودخول كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أوحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

كما أعلن مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، عن إتاحة عمل مركز خدمة العملاء بالدور الأرضي بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، أيام "الثلاثاء والخميس والأحد" من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، وتنفيذًا لتعليمات مدير الفرع، تم إستدعاء الدكتورة أماني كمال، وفريق العمل بخدمة العملاء، ومسؤولي الكلى، اليوم، لإنهاء الإجراءات وإستصدار القرارات الخاصة بالمنتفعين.

وفي سياق متصل، زار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، لتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، ومتابعة سير العمل بأقسام المستشفي والاطمئنان علي حالة المرضي والتاكد من تواجد الفريق الطبي وانتظام النوتيجيات، موجهًا بإستعجال انهاء اعمال الحماية المدنية بالمستشفى.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالخدمة المقدمة للمرضي مقدمًا الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى والتمريض على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى، وذلك بحضور الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير المستشفي ومديري الادارات الفنية "الطب العلاجي والمستشفيات والتفتيش المالى والاداري صيانة الأجهزة الطبية والأسنان ومكافحة العدوى والجودة والعلاج الطبيعى والمتابعة".