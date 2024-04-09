محافظ كفر الشيخ يعلن الانتهاء من تبطين 405 كيلو من الترع

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع، بطول 1000كيلو، فتم الانتهاء من تبطين 405 كيلو ترع، وجاري العمل في 579 كيلو ترع، ومتبقي من المستهدف من تبطين الترع بالمحافظة.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال التبطين التى تشهدها قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن أعمال التبطين مستمرة وسيتم تبطين 1000 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، وأنه جرى تبطين عدد من الترع، وسيتم تبطين بقية الترع بالقرى والمراكز تباعًا وفق خطة موضوعة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإشراف المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جارى تبطين 579 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومى الذى وجه به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتى تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لرى الأراضى الزراعية، وجارى العمل فى 62 عملية، كما تجرى أعمال البطين بـ128 ترعة بقر ومراكز المحافظة، ونسبة تبطين الترع 75%، وتم الانتهاء من تبطين 405 كيلو ترع.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالى، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.