محافظ سوهاج: تخصيص 205 ساحات وأكثر من 8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الفطر

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن وزارة الأوقاف خصصت 205 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بسوهاج هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.

وأوضح الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ 205 ساحات موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرا إلي أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسي، والآخر احتياطي .



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.