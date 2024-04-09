محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة لاستقبال العيد

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، وذلك في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة ومتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز ساحات الصلاة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال النظافة بمحور الخصوص، بدءًا من نزلة مجلس المدينة، حيث تابع سير أعمال النظافة ورفع القمامة والكنس، ووجه بضرورة تكثيف عدد عمال النظافة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل نظام الجمع السكني من أمام المنازل.

ثم توجه المحافظ، بعد ذلك إلى محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع أعمال النظافة بالشارع، ووجه برفع أي تراكمات للقمامة، والاهتمام بصيانة المعدات الموجودة بالمحطة، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما تفقد الهجان، أعمال النظافة بشارع 135، مناشداً المواطنين بضرورة التعاون مع شركة نهضة مصر المسئولة عن ملف النظافة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

وفي المنطقة المحيطة بمستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة، وجه المحافظ بتكثيف الأعمال للنهوض بالشكل الحضارى لشبرا الخيمة، موجها أيضا بتكثيف الأعمال بالشوارع الرئيسية لعدم إعاقة الحركة المرورية للسيارات.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على أهمية الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمدن والأحياء وضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات ترد من المواطنين والتنسيق بين جميع الجهات المعنية للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك استعدادًا لاستقبال المصلين خلال أيام العيد، مشددا على ضرورة تجهيز ساحات الصلاة البالغ عددها 410 ساحات على مستوى المحافظة، مع التأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وإضاءة، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة للوضوء.

كما أكد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مديريات الأمن والصحة والبيئة، لضمان قضاء المواطنين العيد فى أجواء آمنة وصحية.

وشدد المحافظ على مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، بتكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة العامة.

جاءت الجولة بحضور كلا من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، وعلي إمام نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومسؤولي شركه نهضة مصر المسؤولة عن ملف النظافة في تلك المدن.