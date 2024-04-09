مباحثات كورية جنوبية مع الاتحاد الأوروبى بشأن التعاون العسكرى بين بيونج يانج وموسكو

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اتفقت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي على ضرورة التعاون الثنائي لمنع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب إن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "كيم هونج-جيون" مع الأمين العام لدائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي "ستيفانو سانينو"، شملت العلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية والحرب في أوكرانيا وغيرها.



وأعرب الجانبان عن قلقهما من أن الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يهددان بدرجة كبيرة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وكذلك في أوروبا والعالم، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ومنع التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو.



كما اتفق الجانبان على المشاركة بقوة في تضامن المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.