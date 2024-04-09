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ما تخليش حد يخدعك.. إتلاف المبانى والحدائق والمتنزهات بالعيد يعرضك للعقوبة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:00 ص
ما تخليش حد يخدعك.. إتلاف المبانى والحدائق والمتنزهات بالعيد يعرضك للعقوبة عقوبة الحبس- أرشيفية
كتب ـ أحمد إسماعيل

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ساعات قليلة ويخرج المصريين للتنزه في الحدائق والمولات والسينمات والمناطق الاثرية وقضاء أوقات ممتعة في أجازة عيد الفطر المبارك، وللأسف ينساق بعض الشباب وراء بعض المخربين الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون، ويفسد فرحة العيد عليه.

ونصت المادة 162 من قاون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 







عيد الفطر المبارك

اتلاف المملتكات العامة

اتلاف الحدائق والمتنزهات

إتلاف المباني العمومية




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