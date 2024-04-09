اليوم السابع
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لو مسافر في العيد.. خطوات تحميك من حوادث الطرق لازم تاخد بالك منها

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 06:00 م
لو مسافر في العيد.. خطوات تحميك من حوادث الطرق لازم تاخد بالك منها أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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يبدأ المسافرون إلي مسقط رأسهم في رحلتهم في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، وفى أول أيام العيد، ومن هنا تصبح الطرق أشد خطورة بسبب كثرة المسافرين لبلادهم، وبالتالي شددت الإدارة العامة للمرور، على اتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات لقضاء إجازة عيد الفطر، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:


- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.







المرور

السفر فى العيد

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حوادث الطرق فى العيد




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