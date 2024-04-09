كهرباء القناة: رفع حالة الطوارئ وإلغاء إجازات العاملين خلال عيد الفطر

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال، المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة قررت رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الشركة بمحافظة الإسماعيلية، كما تقرر تشكيل غرف عمليات فرعية بكل قطاع من قطاعات الشركة.

أضاف، رئيس شركة كهرباء القناة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه قرر إلغاء كافة الإجازات لكافة قيادات الشركة وكذلك إلغاء الإجازات لنواب رئيس الشركة، وتم التأكيد على تواجد كل نائب في قطاعاته خلال إجازة العيد كما تم إلغاء الإجازات لرؤساء الهندسات ومديرو الشئون التجارية والشحن والفنين والأعطال والشبكات، وكذلك قطاع الطوارئ بالشركة ونشر وحدات التوليد الطوارئ بكافة قطاعات الشركة لمواجهة أي عطل مفاجئ وتجهيز كافة فرق الأعطال بكافة المهمات والأجهزة والسيارات لمواجهة أي طوارئ.