اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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كبير المشرعين الصينيين يبدأ زيارة رسمية لكوريا الشمالية الخميس المقبل

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 11:30 ص
كبير المشرعين الصينيين يبدأ زيارة رسمية لكوريا الشمالية الخميس المقبل تشاو له جى
بكين (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تشاو له جى، سيبدأ زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية بعد غد الخميس، تستمر لمدة يومين.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية سي جي تي إن عن المتحدث باسم الوزارة ماو نينج قوله إنه بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري والحكومة الكورية الشمالية، يزور كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي البلاد على رأس وفد حزبي وحكومي للقيام بزيارة رسمية في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري.







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