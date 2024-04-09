اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

كبسولة × القانون.. أخذ رأى المفتى وإجماع الآراء إجراءات واجبة قبل إعدام المتهمين

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:00 م
كبسولة × القانون.. أخذ رأى المفتى وإجماع الآراء إجراءات واجبة قبل إعدام المتهمين محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت محاكمة المتهم بقتل صديقه بمدينة السويس بسبب خلافات بينهما داخل شقته، لمحطتها قبل الأخيرة بعد إحالة أوراق المتهم للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

وطبقا لحق الجنايات المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات أحالت المحكمة المتهم للمفتي.

ونصت المادة: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء في فقرتها الثانية: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".







الإحالة للمفتى

الجنايات

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة