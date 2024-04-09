قوات الإنقاذ النهرى تتمكن من انتشال الميكروباص الغارق بمياه النيل فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ينشر اليوم السابع الصورة الأولى الميكروباص بنى سويف الذى سقط فى مياه نهر النيل أثناء محاولة الصعود المعدية قرية الحيبة ببنى سويف.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، منذ قليل، من انتشال سيارة ميكروباص من مياه نهر النيل بعد سقوطها من أعلى معدية نيلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، حيث أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، نجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 3 جثث حتى الآن.

فيما تجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن باقي جثامين المتوفين لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.