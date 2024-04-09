اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 07:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قوات الإنقاذ النهرى تتمكن من انتشال الميكروباص الغارق بمياه النيل فى بنى سويف

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 07:14 ص
قوات الإنقاذ النهرى تتمكن من انتشال الميكروباص الغارق بمياه النيل فى بنى سويف الميكروباص بعد انتشاله
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع الصورة الأولى الميكروباص بنى سويف الذى سقط فى مياه نهر النيل أثناء محاولة الصعود المعدية قرية الحيبة ببنى سويف.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، منذ قليل، من انتشال سيارة ميكروباص من مياه نهر النيل بعد سقوطها من أعلى معدية نيلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، حيث أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، نجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 3 جثث حتى الآن.

فيما تجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن باقي جثامين المتوفين لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.







بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

انقلاب ميكروباص فى النيل ببنى سويف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة