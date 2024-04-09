قبل العيد بساعات.. إقبال كثيف على شراء الشوكولاتة فى أسواق دمياط.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

تشهد أسواق محافظة دمياط إقبالا كبيرا من قبل الأهالى لشراء مستلزمات العيد، شوكولاتة عيد الفطر أبرز العادات التى يحرص الجميع فى دمياط عليها كل عام، يتنافس بائعو الشوكولاتة داخل أسواق المحافظة لتقديم أسعار مناسبة، هذا الأمر الذى كان سببا فى تزايد الإقبال على شراء شوكولاتة العيد.

أسعار تبدأ من 70 جنيها للكيلو لتصل إلى 250 جنيها، طرح كميات وأصناف متنوعة من الشوكولاتة داخل أسواق دمياط خلال الأيام الماضية وذلك بسبب زيادة الإقبال على شراؤها لتحتل مركزا متقدما بين قائمة السلع الأكثر رواجا في أسواق دمياط.

ويقول حمادة حرب أحد تجار مستلزمات العيد في دمياط: " نقوم بالتحضير لاستقبال العيد منذ يناير الماضي، حرصنا على تقديم أسعار مناسبة ومنتجات ذو جودة عالية، كان هدفنا مشاركة الجميع فرحة العيد".

وأضاف: "ترويج منتجات الحلوي داخل دمياط أمر ليس سهلا، هنا بلد الحلويات وأهالى دمياط لديهم ذوق خاص في هذا الأمر".

استمر في الحديث قائلا: " طرح مستلزمات العيد بأسعار مناسبة كان هدف الجميع هنا في أسواق المحافظة، نجحنا في هذا بشكل كبير وإقبال الأهالى المتزايد يؤكد ذلك، أردنا مشاركة فرحة العيد مع الجميع ونجحنا في هذا".

اقبال كثيف على. شراء شوكولاتة العيد



شراء شوكولاتة العيد



شوكولاتة العيد



اقبال كثيف على. شراء شوكولاتة العيد



شوكولاتة العيد