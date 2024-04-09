فرق دقيقتين عن القاهرة.. تعرف على موعد صلاة عيد الفطر فى الدقهلية لعام 2024

الدقهلية - محمد الحبشي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الدقهلية، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق يوم، الأربعاء 10 أبريل، وذلك من خلال إمساكية شهر رمضان التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وأشار المعهد إلى أنه تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الدقهلية، والذي يأتي بعد رفع صلاة الفجر في المساجد بأكثر من ساعة ليكون الموعد هو الساعة 5 و57 دقيقة صباحا.

وأضاف المعهد أن مواعيد مواقيت الصلوات الخمسة في أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل في الدقهلية، هي:

موعد صلاة الفجر: يرفع أذان الفجر الساعة 4 صباحا و1 دقيقة.

موعد صلاة الشروق: الساعة 5 و32 دقيقة صباحا

موعد صلاة الظهر: يرفع أذان صلاة الظهر الساعة11 و56 دقيقة صباحا

موعد صلاة العصر: يرفع الأذان الساعة 3 و31 دقيقة مساء

موعد صلاة المغرب: يرفع الأذان الساعة 6 و20 دقيقة مساء

موعد صلاة العشاء: يرفع أذان صلاة العشاء الساعة 7 و41 دقيقة مساء

وأكد المعهد أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء 10 أبريل بعد استطلاع موعد غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ، موضحا أن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة 5:59 صباحا.