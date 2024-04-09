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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح منتجات كعك العيد

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 01:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح منتجات كعك العيد وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح  منتجات كعك العيد والبسكويت وكذلك طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت فى طرح منتجات كعك العيد والبسكويت بسعر علبة بسكويت نشادر بـ150 جنيها وكعك سادة بسعر 150 جنيها وكعك ملبن بسعر 140 جنيها، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ 160 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه وكوكيز بسعر 170 جنيها وعلبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيها، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيها، وعلبة 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.

 







وزارة التموين

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر كعك العيد

سعر السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين

سعر منتجات كعك العيد



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