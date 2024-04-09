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عميد طب قصر العينى: تجهيز أطقم طبية إضافية خلال عيد الفطر

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 08:00 ص
عميد طب قصر العينى: تجهيز أطقم طبية إضافية خلال عيد الفطر الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العينى، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية داخل جميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة المترددة على مستشفى الاستقبال والطوارئ، مؤكدا عمل مستشفيات قصر العيني بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.


وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمركز السموم بمستشفيات جامعة القاهرة، فضلا عن تجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات من خلال جداول الإستدعاء الطبى وجداول الإنتشار السريع من أعضاء هيئة التدريس .

وتابع عميد كلية طب قصر العينى،  أن المستشفى وضعت خطة لمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الفطر، لتجنب  الزحام داخل أقسام المستشفيات فى حالات الطوارئ وتزايد أعداد المترددين على المستشفيات.

واستطرد الدكتور حسام صلاح ، أنه تم توفير كافة الإمكانات الطبية اللازمة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدا استعداد أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ، ووضع جداول لأطقم الصيادلة للتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى للأدوية خلال إجازة العيد







كلية طب قصر العينى

عيد الفطر المبارك

اخبار مصر

التعليم العالى

الدكتور حسام صلاح




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