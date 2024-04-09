ضبط 68 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بمطروح

شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية حملة أمنية إستهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر والتى تم تجميعها وحجبها عن التداول لرفع أسعارها ، أسفرت جهودها عن ضبط القائمين على إدارة عدد ( 5 مخازن) وبحوزتهم مضبوطات بلغت (68141 عبوة سجائر " تم حجبها عن التداول" ).
سجائر _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة فى أسيوطالأحد، 07 أبريل 2024 11:31 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة