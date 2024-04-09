اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 01:04 م
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ضبط 68 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بمطروح

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:36 م
ضبط 68 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بمطروح سجائر _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية حملة أمنية إستهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر والتى تم تجميعها وحجبها عن التداول لرفع أسعارها ، أسفرت جهودها عن ضبط القائمين على إدارة عدد ( 5 مخازن) وبحوزتهم مضبوطات بلغت (68141 عبوة سجائر " تم حجبها عن التداول" ).







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