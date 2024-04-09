ضبط 68 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بمطروح

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية حملة أمنية إستهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر والتى تم تجميعها وحجبها عن التداول لرفع أسعارها ، أسفرت جهودها عن ضبط القائمين على إدارة عدد ( 5 مخازن) وبحوزتهم مضبوطات بلغت (68141 عبوة سجائر " تم حجبها عن التداول" ).