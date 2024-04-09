ضبط 3 بينهم مصاب و2 بندقية خرطوش فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وضبط 3 من المشاركين فيها من بينهم مصاب برش خرطوش بالقدمين وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز المنشاه ووجود مصاب تم ضبط طرفى المشاجرة وتم ضبط السلاح المستخدم وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنيةمستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوقوع مشاجرة بين طرف أول حسين م س ا20 سنة مزارع مصاباً " برش خرطوش بالقدمين " وتم نقله لمستشفي المنشاة المركزي وعمه أحمد س ا ح 57 سنة مزارع.

وبين " طرف ثان " أشرف م ا م 40 سنة مزارع، وشقيقه حماده م ا م 42 سنة مزارع الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقيه خرطوشوبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقيه خرطوشتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات علي مصرف مياه بأرضهم الزراعية بذات الناحية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.