ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه بحوزة 11 عنصرا اجراميا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية بحملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (11 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية") بدوائر مراكز شرطة "التل الكبير، فايد، أبوصوير".. وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200 مليون جنيه) تقريباً.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة التبين .. وبحوزته (3,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام .. وبحوزته ( كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).