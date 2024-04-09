ضبط عاطل استولى على 3.5 مليون جنيه من 11 شخصا لتوظيفها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسوهاج منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه بالنصب على 11 شخصا والاستيلاء منهم على 3.5 مليون لتوظيفها في مجال الأدوات والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو طاهر ا م ح 37 سنة سائق " 10 " آخرين ومقيمين دائرة مركز سوهاج بتضررهم من المدعو محمود ع ا ع 27 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم دائرة مركز سوهاج لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال معرض خاص للأجهزة الكهربائية الخاص به الكائن بمحل إقامته مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 8 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.