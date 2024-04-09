اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بقتل مواطن بسبب "الركن" فى القاهرة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:54 م
ضبط المتهم بقتل مواطن بسبب "الركن" فى القاهرة متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين ("شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة) ، و(عاطل) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتى أودت بحياة أحدهما.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.







ضبط مخدرات

تهريب عملات

عملات أجنبية

الخدمات الشرطية

حملات أمنية

ضبط متهمين

عنف

التصدي للجرائم

أخبار الحوادث

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة