ضبط المتهم بقتل مواطن بسبب "الركن" فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين ("شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة) ، و(عاطل) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتى أودت بحياة أحدهما.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.