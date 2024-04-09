صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.9%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.3%، وصعد قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 1.7%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

وقفز قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.4%، 0.3%، 0.1%، على التوالي.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.3%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 2.2%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، ونزل قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.4%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7509.25 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 22.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.927 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.234 تريليون جنيه إلى 1.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.7 مليار جنيه إلى 414.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.



يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت يومي الأحد والإثنين فقط بعد قرار تعطلها من الثلاثاء إلى الأحد بمناسبة إجازة عيد الفطر.