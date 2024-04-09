شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد في المديريات ومجالس المدن لاستقبال عيد الفطر

شمال سيناء ـ محمد حسين

رفعت محافظة شمال سيناء استعداداتها بمختلف مقراتها الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع وضع كافة الجهات الخدمية فى حالة استنفار، وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيؤدى صلاة العيد بمسجد السبيل غرب مدينة العريش بين اهالى المحافظة والعالقين الفلسطينيين من ابناء قطاع غزة الذين يتواجدون فى العريش ووفرت لهم الدولة استراحات فى هذا المكان، ثم استقبال المواطنين المهنئين بالعيد بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ شمال سيناء أن غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن والمديريات المعنية فى حالة انعقاد لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.



وقال انه تم تجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد فى مختلف مدن المحافظة بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والصحة والحماية المدنية والمرور والكهرباء ومجالس المدن وتكثيف الحملات لرصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، ومنع أى تعديات وإزالتها فى المهد، بجانب تكثيف الحملات المرورية ومتابعة مواقف السيارات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة الركوب المعتمدة، ورفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الادوية والأمصال اللازمة والتأكد من وجود الأطباء خلال فترة العيد، بجانب التنبيه على الحماية المدنية اللازمة الجاهزية لمواجهة المواقف الطارئة، واستمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة وتوفير عمال الإنقاذ على الشواطئ.



من جانبها أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء إنها استعدت لعيد الفطر المبارك من خلال توفير حصص إضافية من مستلزمات العيد والمواد الغذائية والمحروقات واللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتوفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها فى الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاى وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية، وتوفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات.