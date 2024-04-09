شركة المياه بأسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

أسوان- صلاح المسن

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، درجة الاستعداد القصوى استعداد لعيد الفطر المبارك.



وتفقد اليوم المهندس عبدالصبور الراوى القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عددا من محطات مياه الشرب ومنها محطة مياه جبل تقوق، ومحطة مياه فريال، ومحطة جبل شيشة، كما تفقد كذلك محطة معالجة الصرف الصحى بكيما، وجراج الصرف الصحى بالسلخانة القديمة.



وخلال الجولة التى رافقه فيها مدير قطاع مياه الشرب، ومدير قطاع الصرف الصحى وجه القائم بتسيير أعمال الشركة على الانتظام فى ورادى العمل واليقظة وحسن سير العمل فى مجال التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لأقسام المحطات المختلفة والجاهزية لاى أعمال صيانة.

من ناحية أخرى، كان اطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على جاهزية المراكز والمدن لإستقبال عيد الفطر المبارك، والاستعداد الجيد والمتميز لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام مواطنى المحافظة للاستمتاع بأيام العيد.