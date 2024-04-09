شاشات وميكرويف.. شاهد جوائز الدورة الرمضانية بقرية قشطوخ فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مركز شباب قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ، لرصد فاعليات نهائى الدورة الرمضانية والتى تقام للعام العاشر على التوالى، حيث يتواجد الجماهير فى كل مكان من الملعب، وشهد حفل النهائى توزيع الجوائز للفىيق الفائز بالبطولة وهى عبارة عن شاشات ومكرويف.

ويقول الدكتور عبده إسماعيل عضو مجلس إدارة مركز شباب قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ، أن الدورة الرمضانية تقام للعام العاشر على التوالى تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة في المنوفية.

ويضيف عضو مجلس إدارة مركز شباب قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أن الدورة الرمضانية المقامة على مركز الشباب ، شارك فيها 32 فريق من محافظة المنوفية ، والغربية ، ونجح فريقان من محافظة الغربية فى الوصول إلى النهائى، والذى سوف يحكمه الحكم الدولى محمود ناجى ، وسط حضور المئات من الجماهير بالقرية والقرى المجاورة .