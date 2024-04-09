روسيا.. فيضانات الأورال تهدد 19 ألفاً

وكالات

تهدد فيضانات منطقة كورجان بجنوب روسيا حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، حسبما أفادت وكالة أنباء روسية رسمية، وذلك بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص، وأغرقت مدينة في منطقة أورال.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السلطات المحلية لوزارة الطوارئ الروسية أن ما لا يقل عن 4 آلاف منزل قد تتأثر أيضاً، وأضافت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المنطقة.

وقالت السلطات المحلية أن أجزاء من مدينة أورينبورج الروسية قد تغمرها الفيضانات خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهري أورال وسامارا بمقدار 5 إلى 40 سنتيمتراً.



وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود عدة مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا، إلى جانب أجزاء من كازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.

وقالت وزارة الطوارئ عبر تليجرام إن الوزير ألكسندر كورينكوف توجه جواً إلى المنطقة لمتابعة الوضع بعد أن كلفه بوتين بذلك.

وأضافت الوزارة أن كورينكوف سيزور أيضاً منطقتي كورجان وتيومين في جبال أورال.

وكتبت الوزارة، يتم بالفعل اتخاذ الإجراءات الوقائية هناك، وتم تعزيز فرق الإنقاذ ووضعت قوات ووسائل وزارة الطوارئ الروسية في حالة تأهب قصوى.

وفاض نهر أورال الذي ينبع من جبال أورال ويصب في بحر قزوين، عدة أمتار خلال ساعات فقط الجمعة بسبب ذوبان الثلوج، وفاض عبر سد في مدينة أورسك التي تقع على بعد 1800 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.