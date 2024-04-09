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رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.. صور

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:22 م
رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.. صور رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أكد محاسب علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن المدينة بكافة قطاعاتها أنهت استعداداتها لاستقبال زوارها  معلناً الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بذلك، ومنها جاهزية الشواطئ العامة والفنادق والقري السياحية وأماكن الترفيه بناء على توجيها اللواء دكتور خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعدادات لاستقبال زوار المحافظة لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.


وأشار رئيس المدينة عن جاهزية مشروع 306 بكورنيش رأس سدر السياحي والحدائق و كافة الاماكن بالمدينة لاستقبال الأهالي وزوار المدينة و الدفع بسيارات نظافة إضافية للعمل علي مدار الساعة.


و في هذا الصدد تقدم رئيس المدينة بالشكر للجهات الأمنية بجميع افرعها و مشيدا لاستعدادتها المتواصلة لحفظ الأمن متمنياً لزوار المدينة قضاء أمتع الأوقات.

1رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر (1)
رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر

 

1رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر (2)
رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر

 

1رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر (3)
رأس سدر تستعد لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر

 







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