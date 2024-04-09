دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق التنمية المستدامة مؤتمر بجامعة القناة 21 إبريل

الإسماعيلية -صبرى غانم

تُنظم كلية الصيدلة جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي السابع في العلوم الصيدلية، وذلك تحت عنوان دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة فى مجال الصيدلة: رؤى وتحديات- وتُقدم الكلية الدعوة لطلابها وطلاب الجامعات المصرية للمشاركة في الفاعليات، التي تُعقد يوم 21 أبريل 2024، بمبنى المدرجات الجديد بكلية الصيدلة في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة و الدكتور شديد جاد شديد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا عبد السلام أستاذ ورئيس قسم الكيمياء التحليلية و مقررة المؤتمر، هذا ويتم خلال المؤتمر تكريم أوائل الدفعات والطلاب المشاركين في مختلف الأنشطة بالمؤتمر.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز وعي الطلاب بدور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية المستدامة في صناعة الصيدلة، تشجيع الطلاب على استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة، وفهم تحدياتها وفرصها، تعزيز مهارات البحث العلمي والابتكار لدى الطلاب، من خلال تبادل الرؤى والتحديات بالذكاء الاصطناعي، تحفيز التفاعل والتعاون بين الطلاب والمهتمين بمجال الصيدلة والذكاء الاصطناعي لتبادل الخبرات والمعرفة، تشجيع الطلاب على اتخاذ دور فعال في البحث والإبتكار، لتعزيز التطورات الفنية والتكنولوجية في مجال الصيدلة بمنهجية الاستدامة، تسليط الضوء على دور كلية الصيدلة في صحة الغذاء، من خلال الذكاء الاصطناعي، دور البحث العلمي في تطوير طرق التشخيص والعلاج، بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشجيع مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المرتبطة بالصيدلة والذكاء الاصطناعي، توعية الطلاب بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين صناعات الدواء بمنظور الاستدامة.