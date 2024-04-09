اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:51 ص
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دعاء اليوم الثلاثين من رمضان.. "اللهم اجعَل صيامى فِيه بالشكر والقبول"

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:00 ص
دعاء اليوم الثلاثين من رمضان.. "اللهم اجعَل صيامى فِيه بالشكر والقبول" دعاء - ارشيفية
كتب لؤى على

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يقدم اليوم السابع أدعية شهر رمضان الكريم، المستحب فيه الدعاء، لأنه الشَهر الذى نزل فيه الْقُرآنَ هُدىً لِلنَّاسِ، وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفْرقانِ، ويعتبر شهر رمضان أيضا شهر الإنابَةِ، وشَهْرُ التَّوْبَةِ، والْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وشَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وهو أيضا شهر ليلة الْقَدْرِ الَّتى هِى خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر.

وشهر رمضان كله وقت للدعاء، وخصوصا للصائم، لأن له دعوة لا ترد ، وفقا لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذى وابن ماجه.

ودعاء اليوم الثلاثين..
"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَالْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَ يَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ".







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