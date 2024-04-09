توزيع 8 أطنان سلع من صكوك الإطعام على المحتاجين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم 8 أطنان سلع غذائية، فى إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مشروع صكوك الإطعام بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة الإدارات؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعى.

جدير بالذكر أن المديرية قد تسلمت 16 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.