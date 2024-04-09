تواصل عبور مسافرين ودخول شاحنات تحمل أغذية ومواد إغاثية لغزة عبر معبر رفح

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح البري بين مصر وفلسطين اليوم الثلاثاء، دخول شاحنات من الجانب المصري لغزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد اغاثية وبضائع في طريقها للقطاع، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد و شاحنات المساعدات اليومية، جاري استقبال 358 مسافرا قادمين من غزة إلى جانب 25 من حملة جوازات اجنبية، 94 مصريا، و37 جريح ومريض ومرافقيهم.

كما أنه جاري إدخال دفعات شاحنات مساعدات عبر بوابة معبر رفح.

وأفادت بيانات حركة مطار العريش ان المطار هبطت علي أرضه منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي 750 طائرة حملت أكثر من 17 ألف طن، بينها 610 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.