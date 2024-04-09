تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بسوهاج وطريقة أدائها "تفاصيل"

سوهاج محمود مقبول

ساعات قليلة تفصل الملايين بمحافظات مصر عن أداء صلاة عيد الفطر المبارك بعد أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد العيد عقب استطلاع هلال شهر شوال ليستمتع الأهالى بإجازة العيد وسط الحدائق والمتنزهات المختلفة.

ومن خلال المعلومات التالية نستعرض موعد صلاة العيد بمحافظة سوهاج وكيفية أدائها وعدد الساحات والمساجد المخصصة للصلاة من قبل الأوقاف تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 - موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج يأتى فى الساعة السادسة صباح الأربعاء الموافق العاشر من إبريل الأول من شوال 1445 هجرية.

2 - وصلاة عيد الفطر هي سنة مؤكدة عن سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

3 - تبدأ تكبيرات عيد الفطر بعد مغرب ليلة العيد أي مغرب وقفة عيد الفطر الموافق الثلاثاء التاسع من أبريل، وحتى عصر آخر أيام العيد

4 – صلاة العيد ركعتين، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ثم يتم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة والركعة الثانية تؤدى خمس تكبيرات بخلاف تكبيرةِ القيام والركوع، ثم يتم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة.

5 – مديرية الأوقاف بسوهاج خصصت 205 ساحة موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد، وتم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسي، والآخر احتياطى.