تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه في محافظة بورسعيد، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك والذي تحدد في تمام الساعة 5:53 صباح غد الأربعاء.

واستعدت محافظة بورسعيد، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتخصيص وتجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد .

وجرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد وبورفؤاد، والتي تُحيط بمساجد كبرى وهم : ساحة مسجد السلام بحي الشرق، ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، ساحة المعمورة بطرح البحر، ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، ساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر، ساحة مسجد الحسين بحي المناخ، ساحة مسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، ساحة مسجد الشبان المسلمين بحي العرب.

وسيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.