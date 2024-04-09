اليوم السابع
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تعرف على أول دولة عربية تحتفل بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 11:06 ص
تعرف على أول دولة عربية تحتفل بعيد الفطر المبارك صلاة العيد ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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عقب تحرى هلال شهر شوال أمس الاثنين، فى معظم الدول العربية، وإعلان اليوم الثلاثاء، هو المتمم لـ شهر رمضان المبارك، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال غد الأربعاء، إلا أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستختلف من دولة لأخرى، و سيكون أسبقية لبعض الدول التى يكون موعد صلاة عيد الفطر فيها أبكر من الدول الأخرى.

فبحسب توقيت شروق الشمس يختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك من دولة لأخرى، إذ يتم تحديدها بعد تحرك أشعة الشمس بقدر رمح، أي بمقدار يتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة من شروق الشمس، وتكون الدولة التي يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر أبكر هى أول من تحتفل بعيد الفطر.

ووفق المعلن، فإن أول الدول العربية التى تحتفل بـ عيد الفطر المبارك هى البحرين، حيث يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:38 صباحًا.

وتأتي الدولة التالية التي تحتفل بعيد الفطر المبارك بعد البحرين هي دولة قطر، حيث يكون موعد صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:39، ثم الكويت 5:43 صباحًا، بينما يكون فى السودان في نحو الساعة 5:47 صباحًا، ثم يكون في فلسطين في تمام الساعة 5:50، ثم العراق في تمام الساعة 5:57، ثم تكون مصر فى تمام الساعة 5:59 صباحًا.







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