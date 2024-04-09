تشديد الإجراءات الأمنية فى باكستان قبيل عطلة عيد الفطر المبارك

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نشرت السلطات الباكستانية أكثر من 100 ألف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في المساجد والأسواق لحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد قبيل عطلة عيد الفطر المبارك.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم أيضا تعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن التي من المتوقع أن تؤدي فيها شخصيات بارزة صلاة العيد، وذلك بعدما حذرت وكالة الاستخبارات وزارة الداخلية من أن المسلحين قد يستغلون العطلة لاستهداف المدنيين والمباني الحكومية والعسكرية ومجمعات الشرطة.



وشهدت البلاد تصاعدا في الهجمات المسلحة في السنوات الأخيرة، والتي أعلنت حركة طالبان الباكستانية والانفصاليون الذين يعملون بشكل رئيسي من إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، مسئوليتهم عن معظمها.