تركيا تعلن فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل

أنقرة (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء، فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على منصة إكس ، حسبما ذكرت صحيفة توركيش مينت التركية اليوم الثلاثاء، أن التدابير ستدخل حيز التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات والرخام والسيراميك وغيرها.

وأكدت أن القيود ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لاطلاق النار بغزة وتسمح بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات بعد أن رفضت إسرائيل طلبها بالمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا.