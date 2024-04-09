تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و628 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 628 شاحنة و701 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 290 شاحنة و607 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 338 شاحنة و4 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، اور وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها

