تجهيز الكورنيش استعدادا لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر بالمنصورة الجديدة.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

استعد جهاز مدينة المنصورة الجديدة ، لاستقبال عيد الفطر لعام 2024، وقام محمد الغمراوي رئيس جهاز المدينة، ياسر كحلة بصحبه نائب رئيس الجهاز للمشروعات والمرافق والمحطات، بالمرور علي كامل مناطق المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتفقد الكورنيش، الممتد بطول 4 كيلو مترات، علي ساحل البحر المتوسط للاطمئنان علي مدى الجاهزية والاستعداد لإستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك وموسم صيف 2024.

وأوضح الغمراوي انه تم تكليف قطاعات المرافق والخدمات باتخاذ التدابير اللازمة كل في نطاقه استعدادا لاستقبال عيدالفطر المبارك، وأكد جاهزه غرفه الطوارئ بمبني الجهاز لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة متكاملة، علاوه علي جاهزية كورنيش المنصورة الجديدة بكامل الخدمات من كافتريات ومناطق ألعاب الأطفال.



وأضاف ياسر كحلة نائب رئيس الجهاز للمشروعات والمرافق، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بقطاعات المرافق بالمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، ويستمر العمل بكافه القطاعات على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال أو أحداث طارئة، مع تشكيل مجموعه عمل للمرور الدوري علي كامل مناطق المدينة، كما أنه يجري باستمرار أعمال الصيانه للمناطق الخضراء بالمدينة وأكد أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والحفلات علي كورنيش المنصورة الجديدة في موسم صيف 2024.

الزراعات علي الكورنيش



المرحلة الأولي بمدينة المنصورة الجديدة



تجهيزات الكورنيش



تنزيل الشتلات لزراعتها



جانب من المرحلة الأولي



جانب من تجهيزات الكورنيش



شاطئ مدينة المنصورة الجديدة



كورنيش المدينة